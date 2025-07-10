Son Dakika: Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

İstanbul’da Şile Belediyesi’ne bugün sabaha karşı gece saatlerinde operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında belediye binasında arama yapıldığı ve bazı dijital materyallere el konulduğu belirtildi. Gözaltıların nedeni ve soruşturmanın kapsamıyla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmazken, operasyonun mali içerikli bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

Şile Belediyesi’ne yönelik yapılan bu operasyon, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, soruşturmanın detaylarının gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.