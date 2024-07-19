Son dakika: Sinan Ateş cinayeti davasında mütalaa açıklandı
Son dakika haberi... Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davasında mütalaasını açıkladı. Sinan ateş davası 30 Eylül'e ertelendi, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşma sabah 09.00’da başladı.
Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Savcı, 3 sanık için beraat isterken, diğer sanıklar için iddianamedeki benzer suçlardan cezalandırma istedi.
Duruşma, sanıkların esas hakkında savunma yapmaları için 30 Eylül tarihine ertelendi.