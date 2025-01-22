Son dakika: Sinan Ateş davasında takipsizlik kararı

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından açılan ikinci soruşturma dosyasında, tüm sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildi. Eşi Ayşe Ateş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kararı duyururken "Sinan Ateş’in katledilmesinin arkasındaki sorular hala cevapsız kaldı" dedi.

"Bize ölüm tehdidi altında yaşamak layık görüldü"

Takipsizlik kararıyla ilgili olarak "Sinan’ın neden öldürüldüğüne, katledilmesine talimat verenlerin kimler olduğuna dair sorular cevapsız kaldı" diyen Ayşe Ateş, yargı kararının ardından aldığı ölüm tehdidlerini de dile getirdi.

"Bir ordu verseniz onları durduramazsınız"

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Ateş, "Sinan Ateş’i makamınızın bir kilometre ötesinde katlettirenler bu saatten sonra aldıkları bu cesaretle Ayşe Ateş’e ve iki kız çocuğuna neler yapmazlar. Değil iki koruma, bir orduyu yanımıza verseniz onları durduramazsınız" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş'in paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

"Kamuoyuna duyurulur: Az önce elime ulaşan yargı kararına göre iddianame hazırlanmasını beklediğimiz ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu kararla birlikte Sinan Ateş’in neden katledildiği, katledilmesi talimatını kimlerin verdiği gibi sorular cevapsız kaldı. Elleri kanlı azmettiricilere normal hayatları hediye edilirken bana ve iki kızıma bir ömür boyu ölüm tehdidi altında yaşamak layık görüldü. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmek istiyorum: Sayın Cumhurbaşkanı’m bana tahsis ettiğiniz iki yakın silahlı korumanın artık bir anlamı kalmamıştır. Sinan Ateş’i makamınızın bir kilometre ötesinde katlettirenler bu saatten sonra aldıkları bu cesaretle Ayşe Ateş’e ve iki kız çocuğuna neler yapmazlar. Değil iki koruma, bir orduyu yanımıza verseniz onları durduramazsınız. Ben ve kızlarım önce yüce Allah’a, sonra aziz milletimizin vicdanına, şefkatine ve iyiliğine sığınıyoruz."

Kamuoyuna duyurulur:



Az önce elime ulaşan yargı kararına göre iddianame hazırlanmasını beklediğimiz ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildi.



Bu kararla birlikte Sinan Ateş’in neden katledildiği, katledilmesi talimatını kimlerin… pic.twitter.com/Uclmkq55vI — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) January 22, 2025

Ayşe Ateş'ten Ümit Özdağ'a destek

Ayşe Ateş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına da tepki göstermişti. Özdağ’ın Sinan Ateş’in öldürülmesinin ardından adalet için verdiği mücadelenin arkasında olduğunu belirten Ateş, Özdağ'ın "Sinan Ateş için adalet" dediği dönemde tehditlerle karşılaştığını hatırlattı.

Ateş, Özdağ’ın adalet arayışına dair sözlerini, "Bugün burada Sayın Özdağ’a karşı kin ve nefret kusan bir güruh var ki arkasındaki gerçek, Özdağ’ın Sinan Ateş’in katledilmesine yönelik tavrı ve duruşudur" şeklinde ifade etti.