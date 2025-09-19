Son dakika deprem, Sındırgı deprem, istanbul deprem, istanbul'da deprem mi oldu, son depremler, afad, kandilli

Son dakika: Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 9.4 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem çevre illerden de hissedildi.
4 binden fazla artçı kaydeildi
Sındırgı'da 10 Ağustos 2025 tarihinde 6,1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana gelmiş ve bu depremin ardından bölgede 4 binden fazla artçı sarsıntı kaydedilmişti. Artçıların sayısı her geçen gün artarken, uzmanlar bölgedeki sismik hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini belirtmişti.