Son dakika: Sirkeci'de bir feribot önce vapura sonra iskeleye çarptı
Son dakika... İstanbul Sirkeci'de Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, Sirkeci'de demirli başka bir vapura ve iskeleye çarptı. Ekiplerin, iskeleye çarpan vapuru kurtarma çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da Harem-Sirkeci hattında sefer yapan arabalı vapur, önce Sirkeci İskelesi'nde demirli bir vapura, ardından iskeleye çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, iskeleye çarpan vapuru kurtarma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, kaza vapurdaki bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.