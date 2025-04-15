Son dakika: Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı! Durumu kritik

DEM Parti basın bürosundan, Önder'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."

Bakanlıktan açıklama geldi

Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir.

Kritik bir ameliyat

Haber Türk Muhabiri Ceylan Sever, "İçerden edindiğim bilgiye göre ameliyat devam ediyor. Kalbine giden atar damarda yırtık olduğu için acil ameliyata alındığı ve kritik bir ameliyat olduğu belirtiliyor" dedi. Olayın gelişimini anlatan Sever, "Önder evinde rahatsızlığını hissetmiş ve kalp krizi geçiriyorum demiş ve ambulans çağırılmış. 22.10 da ambulans aranmış ve 22.40'da hastaneye ulaştırılmış. Hastaneye geldiğinde ekip hazır şekilde bekliyormuş ve yapılan kontrollerin ardından 23.30 da acil ameliyata almışlar. Ameliyatın kritik ve uzun süreceği yaklaşık 6 saat süreceği bilgisi verdiler" dedi.

Ömer Çelik: Acil şifalar diliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, rahatsızlık geçiren Önder için şu mesajı paylaştı:

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Acil şifalar diliyoruz.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Geçmiş olsun

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini, tedavisinin hassasiyetle sürdürüldüğünü belirterek, şifa dileğinde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül: Süreci yerinden takip ediyoruz

Olayı öğrendikten sonra İl Sağlık Müdürü ile birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettiğini belirten Vali Gül, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir.

Kendisine acil şifalar diliyorum."

Devlet Bahçeli hastane yönetiminden bilgi aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hastane yönetimini arayarak Sırrı Süreyya Önder hakkında bilgi aldığı aktarıldı.