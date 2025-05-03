15 Nisan'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle ağır bir operasyon geçiren ve 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastaneden yapılan açıklamada, Önder'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10’da hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hastane'den açıklama geldi

Sırrı Süreyya Önder'in 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Önder'in bugün saat 16.10'da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hastaneden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerli Basın Mensupları,

Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41’de şuuru kapalı, solunumu ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen “Aort Diseksiyonu” tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir.

Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16:10’da hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

DEM Parti'den ilk açıklama

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder'in ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız." denildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, MYK üyeleri, Meclis grubu programlarını iptal ederek İstanbul'a geçti.

Önder'in cenaze programı henüz netleşmedi.

12 saat süren ameliyata girmişti

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşamı kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Ambulans ile hastaneye götürülen Önder'in iki kez kalbi durmuş, doktorların müdahalesiyle geri döndürülmüştü.

Kalp kriziyle birlikte aort damarının da yırtıldığı belirlenen Önder, acilen ameliyata alınmıştı.

Önder, Aort yırtılması sonucu yaklaşık 12 saat süren ağır bir kalp operasyonu geçirmişti.

Önder, zorlu ameliyatın ardından 18 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Ameliyattan üç gün sonra Önder'in doktorları Sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük. İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda" demişti.

Ancak doktorlardan gelen son açıklamada Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu, reflekslerinin azaldığı kaydedilmişti.