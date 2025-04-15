Son dakika: Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı.
DEM Parti basın bürosundan, Önder'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."
Bakanlıktan açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir.