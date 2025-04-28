Son dakika: Sırrı Süreyya Önder'in durumuyla ilgili hastaneden 'kritik' açıklama

İki hafta önce aort damarının yırtılması sonucu ameliyata alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi devam ediyor. Hastaneden gelen son açıklama ise Önder'in durumunun kötüleştiğine işaret ediyor.

'Kırılma noktasına geldik'

Yoğun bakımda uyutulan Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hastamız Sırrı Süreyya Önder, bugün hastanemizin yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde. ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız.

Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz."

Ne olmuştu?

15 Nisan akşamı hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder, hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyat geçirmişti. Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırılmıştı. Önder'e 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığı belirtilmişti.

