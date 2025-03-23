Son dakika: Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan görevden uzaklaştırıldı, yerine kayyum atandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 isim, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edilirken İçişleri Bakanlığı'ndan da yeni bir açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Şahan ve Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Şişli Belediyesi'ne kayyum kararı

Bakanlık açıklamasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine İstanbul Valiliği'nce Şişli Belediye Başkan Vekili olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertükmen'in atandığı belirtildi.

Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan kayyum kararı sonrası ilk mesaj

Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan da ilk mesaj geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahan mesajında, "Mücadelemizi sürdüreceğiz. Önce sandıklarda oy kullanacağız, sonra Şişli Belediyemizde irademize sahip çıkacağız. Yorulmak, yıkılmak yok! Şişli sana emanet!" ifadelerini kullandı.

Cevdet Ertükmen kimdir?

Şişli Kaymakamı Cevdet Ertükmen 1970 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Ertükmen Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı.

İlk kaymakamlık görevine 1999 yılında Gaziantep'te başladı. Sırasıyla; Burdur/Ağlasun ve Van/Saray Kaymakamı oldu.Şanlıurfa Vali Yardımcılığı, Kayseri Yeşilhisar İlçe Kaymakamı, Aydın İli Sultanhisar Kaymakamı, Trabzon Beşikdüzü İlçe Kaymakamı ve Samsun Bafra İlçe Kaymakamı olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babası olan Ertükmen, 29 Temmuz.2024 tarihinde Şişli Kaymakamı olarak göreve başlamıştı.