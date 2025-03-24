Son dakika: Şişli Belediyesi'nde istifalar peş peşe geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden de uzaklaştırılmıştı.

Cezaevine gönderilen Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın yerine İstanbul Valiliği'nce atanan Şişli Belediye Başkan Vekili olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertükmen'in atanırken, Ertükmenîn bugün göreve başlaması ile istifalar peş peşe geldi.

Şişli Belediye Başkan Yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol, kayyum kararına tepki gösterek istifa kararı aldı.