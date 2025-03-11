Son dakika: Şişli ve Sarıyer Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlandığı iddiasıyla Sarıyer ve Şişli Belediyeleri'nde usulsüz gerçekleştiği öne sürülen ihalelere ilişkin o dönem Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri'nde çalışanların da aralarında bulunduğu 32 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında 2 kişinin yurt dışında, 2 zanlının da cezaevinde tutuklu olduğu anlaşıldı.

Hasan Hayri İnönü tanık olarak ifadeye çağrıldı

Soruşturma kapsamında eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın "mağdur", eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Kazova Tekstil isimli firmanın çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine, şirketin terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirildiği, tekstil firmasının 2014-2015 arasında Sarıyer ve Şişli belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlendi.

Söz konusu belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede, ihalelerde yolsuzluklar tespit edildiği, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan Kazova Tekstil'e verildiği, piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı, ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği ve ihale evrakları üzerinde usulsüzlükler olduğu, bu şekilde Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda DHKP/C silahlı terör örgütünün yapılanmalarından olan İKOM içerisinde 2, DİH ve Kazova Tekstil'de 12 şüpheli ile 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağladıkları anlaşılan Ataşehir Belediyesinde 3, Maltepe Belediyesinde 5, Sarıyer Belediyesinde 8 ve Şişli Belediyesinde 8 olmak üzere toplam 38 şüpheli tespit edildi.

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