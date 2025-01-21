Son dakika: Sivas kayak merkezindeki Yıldızhan Otel'de patlama!

Sivas'ta Yıldızdağı Kayak Merkezi'ndeki Yıldızhan Otel'de patlama meydana geldi.

İddiaya göre Sivas İl Gençlik ve Spor Müdürlüğündeki sporcuların konakladığı alanda yaşanan patlama sonrası 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, durumu ağır olan yaralının helikopterle kent merkezine sevk edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri patlamayla ilgili inceleme başlatırken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Sivas Valiliği'nden açıklama

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada ise patlamanın sporcuların dinlenme odasında meydana geldiği 2 kayak sporcusunun ve 1 antrenörün hafif şekilde, 1 antrenörün ise ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yeri verildi:

"Buğun saat 09.20 sıralarında, Yıldızdağı Kayak Merkezinde Buruciye AŞ’ye ait otelin (Yıldızhan Otel) alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana gelmiş, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenör hafif şekilde, 1 antrenör ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralanmışlardır. Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanılmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Otelde de herhangi bir yangın çıkmamıştır. Patlamanın nedeni ile ilgili Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerimizce tahkikata başlanmıştır."