Son dakika... Siverek, Halfeti ve Ürgüp'te seçimler yenilenmeyecek
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Şanlıurfa'nın Siverek, Halfeti ve Nevşehir'in Ürgüp ilçelerinde seçimlerin yenilenmemesine karar verdi.
Haber Merkezi
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YSK, bugünkü toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına yaptığı başvuruları inceledi.
CHP'nin "Ürgüp'te seçimin yenilenme kararının kaldırılması" talebi, Kurul tarafından kabul edildi, seçimler yenilenmeyecek.
AK Parti'nin Siverek'te, DEM Parti'nin de Halfeti'de "seçimin yenilenmesi" kararına itirazları YSK tarafından kabul edilerek, seçimlerin yenilenmeyeceğine karar verildi.