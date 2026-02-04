Son dakika: 'Siyasi casusluk' iddianamesi hazır
Son dakika haberine göre; Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan yanardağ hakkında 'siyasal casusluk' davası açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ "şüpheli" olarak yer aldı.
İddianamede, şüphelilerin "siyasal casusluk" suçundan cezalandırılması talep edildi.