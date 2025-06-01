Bingöl'ün Kiğı ilçesinde öğle saatlerinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 12.26’da kaydedilen sarsıntının merkez üssü Özlüce Barajı civarı olarak belirlendi. Depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin ardından ise en büyüğü 3.6 olmak üzere 4 tane artçı deprem meydana geldi.

Naci Görür Bingöl'ü uyarmıştı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür geçtiğimiz günlerde Bingöl'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulunmuştu. Görür, "Dallıca-Kiğı/Bingöl’de 4,3 deprem oldu. Geçen gün de aynı bölgede 4,0 büyüklükte deprem vardı. Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir. Geçmiş olsun" açıklamasında bulunmuştu.

1 Haziran son depremler listesi...

12:26 – Özlüce Barajı, Kiğı (Bingöl) – 4.4

11:41 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.5

11:31 – Kiğı (Bingöl) – 2.2

11:20 – Kiğı (Bingöl) – 1.8

11:20 – Buca (İzmir) – 1.8

10:55 – Şehitkamil (Gaziantep) – 2.6

10:54 – Ege Denizi – 3.2

10:18 – Manyas (Balıkesir) – 1.6

10:16 – Manyas (Balıkesir) – 2.1

10:15 – Manyas (Balıkesir) – 2.9

09:49 – Kırıkhan (Hatay) – 2.7

08:57 – Manyas (Balıkesir) – 2.7

08:56 – Manyas (Balıkesir) – 2.0

08:55 – Manyas (Balıkesir) – 1.6

08:50 – Manyas (Balıkesir) – 1.7

08:36 – Merkez (Bingöl) – 1.5

08:12 – Azez (Suriye), Merkez (Kilis) – 1.4