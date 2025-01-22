Son dakika: Son durum: Kartalkaya'daki yangında ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

Dün sabaha karşı kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında vefat eden 76 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 56 kişinin kimliğinin belirlendiği çalışmalar kapsamında DNA testleri yapılıyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, yapılan DNA testleri sonucu oteldeki yangında 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi.

Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

11 kişi gözaltına alındı

51 yaralıdan 39'u taburcu edilirken, 12 yaralının tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma çalışmaları kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, karara ilişkin yazıyı ilgili kurumlara gönderdi.