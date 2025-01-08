Son Dakika: Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı
Son dakika haberi... Yasadışı bahis soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomenlerinin yasa dışı bahis sitelerine yönelik reklam faaliyetlerini incelemek üzere başlattığı kapsamlı soruşturma operasyonunu sürdürüyor.
Bugün sabah saatlerinde "yasadışı bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kerimcan, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a aykırı davrandığı iddiasıyla suçlanan Durmaz, sabah saatlerinde Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kerimcan Durmaz, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.