X çöktü mü? Twitter çöktü mü? X'e erişim problemi mi yaşanıyor? Sosyal medya platformu X neden kullanılmıyor?

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformu X’te erişim sorunları yaşandı. Çok sayıda kullanıcı, uygulamaya giriş yapabildiğini ancak ana sayfa akışını yenileyemediğini ve içeriklere erişimde problemler olduğunu bildirdi.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan sorun, kullanıcılar arasında “X çöktü mü?” sorusunun sorulmasına neden oldu. Özellikle mobil uygulama ve masaüstü sürümde benzer aksaklıkların yaşandığı ifade edildi.

Öte yandan, yaşanan erişim problemine ilişkin X tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun kaynağı ne olduğu bilinmezken yakın bir sürede X'e yeniden erişim sağlanmaya başlandı.