Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ve tarihi için adaylar bekleyiş halindeydi. MEB, beklenen duyuruyu az önce geçti.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları kapsamında yapılacak sözlü sınavlara ilişkin detayları duyurdu. Adayların merakla beklediği sınav merkezi bilgileri, sınav tarihi ve giriş belgesi yayımlanma tarihi netleşti.

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Sözlü sınavlar 5 ilde yapılacak

Bu yılki sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Her bir branş için sınavlar yalnızca bir ilde yapılacak. Bu kapsamda, adaylar kendi alanlarına göre belirlenmiş ilde sınava girecek.

Giriş belgeleri 13 Haziran’da erişime açılacak

Adaylar, 13 Haziran 2025 tarihinden itibaren sözlü sınav giriş belgelerini meb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle alabilecek. Giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya süresi dolmamış pasaport) ile sınavlara katılım sağlanacak. Diğer kimlik belgeleri geçerli sayılmayacak.

Sözlü sınavlar 23 Haziran’da başlıyor

Sözlü sınav süreci 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak. Adaylar, kendilerine yöneltilen sorulara sözlü olarak cevap verecek ve performansları “Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu” üzerinden değerlendirilecek. Sadece yazılı değil, sözlü cevaplar esas alınacak.

Başarı notu 60 ve üzeri

Sözlü sınavdan en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Sonuçlar, tüm adayların sınav süreci tamamlandıktan sonra açıklanacak ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

İtiraz süreci elektronik ortamda

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, başvurularını eitiraz.meb.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapabilecek.