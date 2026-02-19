Son dakika: Suç örgütlerine bilgi sızdıranlara operasyon: 9'u polis 17 kişi hakkında gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığını açıkladı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 9 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu bazı tespitlere ulaşıldığı bildirildi.

Kamu görevlileriyle menfaat ilişkisi tespit edildi

Yapılan incelemelerde, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat kurduğu ve menfaat ilişkisi içine girdiği değerlendirildi. Bu kapsamda örgüt yöneticileri ve üyelerinin, görev ve yetkilerini kötüye kullanan kamu görevlilerinden suç, arama, araç ve yakalama kaydı gibi sorgulama bilgileri aldığı tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında 19 Şubat 2026 tarihinde gözaltı kararı verildi.

6 ilde arama ve el koyma işlemleri başlatıldı

İstanbul merkezli olarak Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak'ta belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri başlatıldığı bildirildi.