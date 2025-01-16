SON DAKİKA... Süleyman Soylu'dan flaş karar! 'Mecliste verimsizim' diyerek duyurdu

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soylu, Millet vekilliğinde faydalı olamadığını düşündüğünü belirterek, "Bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağım.” dedi.

Gündeme dair de değerlendirmelerde bulunan Soylu, iki dönem kuralının yanlış olduğunu ifade ederek, "“Erdoğan gibi liderler çok az gelir. İki dönem kuralı yanlıştır, Erdoğan’ın önü açılmalıdır ve anayasa düzenlemesi yapılmalıdır” dedi.

Süleyman Soylu, şu anda TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak görev yapıyor.

"Milletvekilliğinde faydalı olamıyorum"

Bu dönem milletvekilliğinde son dönemi olduğunu hatırlatan Süleyman Soylu, milletvekilliğinde faydalı olamadığını, bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması için çalışacağını söyledi:

"Benim bu sene 4'üncü dönemim milletvekilliğimde. Bu dönem milletvekilliğinde benim son dönemim. Ben bir de faydalı olamıyorum milletvekilliğimde, işin doğrusu. Milletvekilliği başka bir şey oldu, sistematiğe döndü. Ben faydalı olamıyorum.

Benim böyle bir kendime ait de bir özeleştirim var. Bana bugün deseler 'Bugün ne olursunuz' diye. 'Beni azat' edin diyeceğim, bu noktadayım. Bu sistemden dolayı değil. Ben kavlime sadığım, Allah nasip ederse bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağım. Bu konuda net bir değerlendirmem var. Bu dönem sonu itibarıyla bunu bırakacağım.

Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi için canhıraş mücadele ortaya koyacağım."

"CHP, Erdoğan'ın önünü açsın"

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasında CHP'nin Erdoğan'ın önünü açması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"CHP, Deniz Baykal’ın yaptığını yapsın ve Sayın Erdoğan’ın önünü açsın. Madem Sayın Erdoğan yıprandı ve ekonomi kötü; cesaret edin, önünü açın ve Sayın Erdoğan’la yarışın."

İmralı'yla yapılan görüşmelere de değinen Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu süreci başarıya ulaştıracaklarına inandığını ifade etti. Soylu ayrıca, PKK lideri Abdullah Öcalan'ı kastederek, "Ona bir telefon ve avukat verin, örgütü dağıtır" ifadelerini kullandı.