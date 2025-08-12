Son dakika: Süreç komisyonu toplantısı sona erdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üçüncü toplantısını yaklaşık 7 saat süren yoğun bir mesaiyle tamamladı. Komisyon çalışmalarına, parti temsilcilerin katılımıyla devam etti. Toplantıda toplam 38 kişi söz alarak görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi.

Komisyonun bir sonraki buluşması önümüzdeki hafta salı günü gerçekleştirilecek. Dördüncü toplantıda özellikle şehit ve gazi yakınlarının dinlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda, yakınların yaşadığı sorunlar, beklentiler ve çözüm önerileri masaya yatırılacak.

Yetkililer, komisyon çalışmalarının milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, toplumsal huzurun sağlanması ve demokratik süreçlerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.