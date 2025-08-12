Son dakika: Süreç komisyonu toplantısı sona erdi
TBMM'de gerçekleşen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 7 saat sürerken 38 kişi söz aldı. Dördüncü toplantı ise önümüzdeki hafta salı günü yapılacak. Toplantıda şehit ve gazi yakınları dinlenecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üçüncü toplantısını yaklaşık 7 saat süren yoğun bir mesaiyle tamamladı. Komisyon çalışmalarına, parti temsilcilerin katılımıyla devam etti. Toplantıda toplam 38 kişi söz alarak görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi.
Komisyonun bir sonraki buluşması önümüzdeki hafta salı günü gerçekleştirilecek. Dördüncü toplantıda özellikle şehit ve gazi yakınlarının dinlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda, yakınların yaşadığı sorunlar, beklentiler ve çözüm önerileri masaya yatırılacak.
Yetkililer, komisyon çalışmalarının milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, toplumsal huzurun sağlanması ve demokratik süreçlerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.