Son Dakika: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından göreve gelen Şara, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, iki liderin Suriye’deki güncel gelişmeleri, ülkenin ekonomik yeniden inşası ve bölgede kalıcı istikrarın sağlanması için olası iş birliği adımlarını görüşeceğini belirtti.

Altun, Türkiye’nin Suriye’nin geçiş hükümetine ve halkına çok taraflı platformlarda sağlayabileceği desteklerin de masaya yatırılacağını ifade etti.

Şara’nın ilk yurtdışı ziyareti

Ahmed Şara, Beşar Esad’ın geçen ay devrilmesinden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini dün Suudi Arabistan’a gerçekleştirmişti. Riyad’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşen Şara, temaslarının ardından Türkiye’ye geçiş yapacak.

Suriye’deki yeni yönetimin bölgesel dengeleri nasıl şekillendireceği merak edilirken, Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayabileceği öngörülüyor. Ankara’daki kritik zirvede, Suriye’nin geleceğine dair atılacak adımların netleşmesi bekleniyor.