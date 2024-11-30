Son Dakika: Suriye'de sıcak saatler: İdlib'in kontrolü muhaliflerin eline geçti

Birleşik Krallık merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriyeli isyancı grupların Halep'in büyük bölümünü ele geçirdiğini duyurdu. 2016'dan bu yana ilk kez Rusya'nın hava saldırılarına sahne olan Halep'teki operasyon, Suriye iç savaşında kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

SOHR’un açıklamasına göre, Çarşamba günü başlayan harekat sırasında 20'den fazla sivilin de aralarında bulunduğu 300’den fazla kişi yaşamını yitirdi. Bu, isyancıların 2016 yılında Suriye hükümetine karşı aldıkları en büyük inisiyatiflerden biri olarak değerlendiriliyor.

"Halep'in çoğunluğu kontrol altında"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, isyancı grupların şehrin çoğunu ciddi bir direnişle karşılaşmadan ele geçirdiğini belirtti. Şam yönetimine ait güçler ise Halep'ten "geçici olarak" çekildiklerini ve bir karşı saldırı hazırlığında olduklarını açıkladı. SOHR sözcüsü, Suriye güçlerinin çekilmesi sırasında herhangi bir çatışma yaşanmadığını aktardı. Bölgeden alınan en son haberlere göre ise İdlib'in kontrolü de tamamen muhaliflerin eline geçti.

Havalimanı ve yollar kapatıldı

Reuters haber ajansına konuşan askeri kaynaklar, Halep Havalimanı’nın ve şehre giriş sağlayan tüm yolların kapatıldığını bildirdi. Kaynaklar, onlarca askerin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını doğruladı.

Rusya'nın hava saldırıları

Rusya, 2016'dan bu yana ilk kez Halep’te hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılar, Suriye ordusuna destek amacı taşıyor ancak şu ana kadar isyancılar üzerinde etkili olup olmadığına dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Halep’in büyük bir kısmının isyancıların kontrolüne geçmesi, Suriye iç savaşında dengelerin yeniden şekillenmesine neden olabilir. Gözler, Şam yönetimi ve müttefiklerinin atacağı adımlarda.

Hakan Fidan'dan açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Suriye’nin Halep kentindeki çatışmalara müdahil olmadığını ve sınırda gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, İdlip ve çevresindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve uluslararası mutabakatlara bağlılıklarını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum 2024 kapsamında düzenlenen Savaş ve Düzen: Değişen Dünya’da Jeopolitik Değişimlere Yön Vermek başlıklı oturumun açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye’deki çatışmalara değinen Bakan Fidan, Türkiye’nin Halep’teki süren çatışmalara müdahil olmadığını belirtti. Fidan, “Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz” diyerek, sınır güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan İdlip açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İdlip ve çevresindeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki sükunetin Türkiye açısından öncelikli bir mesele olduğunu belirtti.

Keçeli, 2017’den bu yana uygulanan İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi mutabakatlarının gereğini Türkiye’nin hassasiyetle yerine getirdiğini vurguladı.

Keçeli, son dönemde artan saldırıların Astana mutabakatlarının ruhuna zarar verdiğini ve ciddi sivil kayıplara yol açtığını ifade ederek, bu durumu uluslararası platformlarda dile getirdiklerini aktardı.

“Mevcut istikrarsızlık ortamından faydalanmaya çalışan terör gruplarının saldırılarındaki artışı dikkatle izliyoruz. Bu grupların varlığının sonlandırılması için mutabakatlara uyulması büyük önem taşıyor” diyen Keçeli, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve terörle mücadeleye verdiği önemi hatırlattı.

Milli Savunma Bakanlığı: Türk Birlikleri için tedbir alındı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaların yakından takip edildiğini belirtti. Türk birliklerinin güvenliği için her türlü tedbirin alındığını ifade eden kaynaklar, bölgedeki gelişmelere karşı hazırlıklı olunduğunu bildirdi.