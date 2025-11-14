Google Haberler

Son dakika: Suriye'nin Başkenti Şam'da şiddetli patlama

Son dakika gelişmesi... Suriye medyası, Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze kentinde şiddetli patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesinde art arda iki patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'daki habere göre Şam'ın Mezze bölgesinde şiddetli iki patlama sesi duyuldu.

Patlamaların nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtilen haberde, bir kadının yaralandığı bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
