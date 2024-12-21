Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.