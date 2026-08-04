Son dakika: Tahir Sarıkaya tutuklandı
Son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya, "şantaj" suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya, "şantaj" suçundan tutuklandı.
Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sarıkaya, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
Savcılıkta ifadesi alınan Sarıkaya, "şantaj" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Sarıkaya'nın "şantaj" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Tahir Sarıkaya, dün İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Aynı soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.