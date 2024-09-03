SON DAKİKA: Tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu için istenen ceza belli oldu

İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ardından da serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Habertürk'ün haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Tutuklanması kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açan Dilruba Kayserilioğlu "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklanmış ve İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderilmiş ve 18 gün sonra tahliye edilmişti.