Son dakika: Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller yaşamını yitirdi (Özer Uçuran Çiller kimdir?)

Türkiye'nin ilk ve tek kadın başbakanı olan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, 86 yaşında Yeniköy'deki yalısında hayatını kaybetti. Diyaliz tedavisi gören Özer Çiller'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. ANKA'ya konuşan Çiller ailesi yakınları ise cenaze programının netleşmediğini söyledi.

Özer Uçuran Çiller kimdir?

Özer Uçuran Çiller, 21 Eylül 1937 yılında doğdu. Mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin eski başbakanlarından Tansu Çiller ile evli ve iki çocuk babasıdır. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

Caddebostan'ın ilk ve 30 yıllık muhtarı ve market sahibi Ramiz Uçuran ile İsmet Uçuran çiftinin iki çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolejde (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı.

Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.