Son dakika: Tayfun Demirören hakkında önemli karar

İş insanı Yıldırım Demirören'in kardeşi Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Demirören karşılıksız çek nedeniyle tutuklanmıştı. Demirören'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tayfun Demirören için tahliye kararı verildi.

Tutuklanmasının ardından Demirören Yatırım Holding, yaptığı açıklamasında "Sn. Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding'te büyük bir üzüntü yaratmıştır. Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır" demişti.