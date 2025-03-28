Son dakika: TBB Başkanvekili Zeydan Karalar oldu
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yarışmıştı. Seçimi Zeydan Karalar kazandı.
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği için yapılan seçim sonuçlandı. CHP'nin adayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 463 oy alırken, AK Parti'nin adayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç 179 oy aldı.
Seçim sonucuyla birlikte TBB Başkanvekili Zeydan Karalar oldu.