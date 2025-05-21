Son dakika: TBMM Genel Kurulu'nda RTÜK üye seçimi tamamlandı
Son dakika haberine göre, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen RTÜK üye seçimi tamamlandı. Sonuca göre, AK Parti kontenjanından Hasan Davulcu, CHP kontenjanından Tuncay Keser, İYİ Parti kontenjanından ise Ahmet Can Buğday seçildi.
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Genel Kurulda grup önerilerinin görüşülmesinin ardından RTÜK'te AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.
Seçimde 416 milletvekili oy kullandı. AK Parti kontenjanından aday gösterilen Hasan Davulcu 387 oyla, CHP kontenjanından aday gösterilen Tuncay Keser 339 oyla ve İYİ Parti kontenjanından aday gösterilen Ahmet Can Buğday 307 oyla RTÜK üyesi seçildi.
Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday ikinci kez RTÜK üyesi seçildi.