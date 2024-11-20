Son dakika... TBMM Komisyonu'nda kayyum tartışması arbedeye neden oldu
Son dakika... TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kayyum tepkisiyle karşılaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP'li milletvekilleri arasında itişme yaşandı. Gerilim bir anda yükselirken o anlar saniye saniye kaydedildi. Görüşmelere ara verilirken, CHP’li vekiller “Bakanın bir yere girememe duygusunu yaşamış olmasını istedik.” açıklamasında bulundu.
Nagihan KALSIN
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri öncesi AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında kayyum tartışması çıktı. Tartışmaların büyümesi üzerine gerginlik arttı.
CHP’li vekiller, Bakan Yerlikaya’nın komisyon salonuna girmesini engellemek istedi. Bakan Yerlikaya da bunun mümkün olmayacağını söyledi. Bu süreçte gerginlik yaşandı.
Gerginlik sonrası Komisyon Başkanı Mehmet Muş, görüşmelere ara verdi.
'Bakanın bir yere girememe duygusunu yaşamasını istedik'
CHP’li vekiller arbedeye ilişkin “Bakanın bir yere girememe duygusunu yaşamış olmasını istedik.” açıklamasında bulundu.