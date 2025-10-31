Son dakika: TCMB Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti
Son dakika gelişmesi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) elektronik para ve ödeme hizmeti şirketi Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına dayanarak geri çekildi.
Kararda, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca iptal kararının alındığı belirtildi.