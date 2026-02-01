Son dakika... Tekirdağ–Antalya seferini yapan otobüs devrildi: 8 ölü, 26 yaralı
Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.