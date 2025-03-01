Son Dakika: Terör örgütü lideri Öcalan’ın çağrısı üzerine PKK’dan beklenen açıklama geldi
Son dakika haberi... PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "silah bırak" çağrısına Kandil'den yanıt geldi. Öcalan'ın çağrısına uyduklarını duyuran PKK, ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Kandil'den yapılan açıklamada silah bırakma süreci hakkında ise bunun ancak terör örgütü elebaşı Öcalan'ın öncülüğünde pratikleşebileceğini söyledi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ile gündeme gelen süreç geçtiğimiz günlerde DEM Parti'nin İmralı'dan getirdiği mektup ile sonlanmıştı.
Öcalan, PKK örgütüne fesih ve silah bırakma çağrısı yaparken terör örgütünün merkezi Kandil'den Öcalan'ın çağrısına ilk yanıt geldi.
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyduklarını duyuran PKK, ateşkes ilan ettiklerini duyurdu.
Silah bırakma sürecine yönelik de açıklama yapan Kandil, silah bırakmanın ancak Öcalan'ın öncülüğünde pratikleşebileceğini söyledi.