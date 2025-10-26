Son dakika... Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurdu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te Meclis'te DEM Partililerle tokalaşarak ilk sinyallerini verdiği 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün tarihi bir adım daha atıldı.

Bahçeli'nin çağrısının ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla 5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini toplayan örgüt, 12 Mayıs 2025'te kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıklamıştı.

"Kritik aşama"

Bugün Türkiye'deki tüm faaliyetlerini tamamen durdurduğunu ve tüm güçlerini geri çektiğini açıkladı. Kuzey Irak'tan yapılan açıklamada, Terörsüz Türkiye sürecine işaret edilerek "27 Şubat 2025 tarihli ‘Barış ve Demokratik Toplum’ çağrısı ile kimlik kazanan süreç, son derece önemli ve kritik bir aşamadan geçmektedir" denildi.

"Türkiye’deki tüm güçlerimizi çekiyoruz"

8 aylık süre içinde atılan büyük adımların Türkiye siyasi ve toplumsal ortamını derinden etkilediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda, 12. Kongre Kararları temelinde planladığı Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık olan Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekme işlemini Önder Abdullah Öcalan’ın da onayı temelinde gerçekleştirmekteyiz. Medya Savunma Alanlarına ulaşan gruplardan bir kısmı şu an burada bulunmakta ve bu açıklamaya bizzat katılmaktadır. Ayrıca sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır."

Ayrıntılar geliyor...