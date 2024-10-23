Son Dakika: Terör saldırısı sonrası bant daraltma! X ve Instagram’a erişim sorunu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bugün Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda üç kişi şehit olurken, 14 kişi de yaralandı. İki teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Saldırıdan birkaç saat sonra mahkeme kararıyla yayın yasağı alırken, sosyal medyaya yönelik bant daraltma uygulanması dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları saat 17:50 itibariyle X ve Instagram'a erişim sorunu yaşamaya başladı. Sosyal medya platformalarına erişimi sağlamak için birçok kişi VPN kullanmaya başladı.

Hem X'te hem de Instagram tamamen kapatılmazken, sitelerin çok ağır çalıştığı ve bağlantı sürelerinin uzadığı görüldü.