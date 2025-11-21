Son dakika: Komisyon İmralı'ya gidiyor mu? Komisyon İmralı'ya ne zaman gidecek?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Meclis'te bugün 18'inci kez toplandı. Kapalı yapılan komisyon toplantısında, TBMM heyeti İmralı'ya gitme kararı aldı.

Komisyondaki oylamadan 32 'evet', 2 'hayır' oyu çıktı, 3 üye ise çekimser kaldı.

Komisyon ne zaman gidecek?

Komisyon tarafından belirlenecek özel bir heyet, İmralı Adası'nda tutuklu bulunan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu ziyaretin tarihi henüz netleşmese de önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Şu an için ziyaretçi heyetinde yer alacak isimlerden bazıları açıklandı. Heyette MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti adına Gülistan Koçyiğit'in bulunduğu belirtildi.

CHP oylamaya katılmama kararı aldı

Komisyon toplantısının kapalı oturumda gerçekleştirilmesi dikkat çekerken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ziyarete katılmayacağını duyurdu. CHP'li üyeler, kapalı oturum kararına tepki göstererek toplantıdan ayrıldı ve oylamaya katılmadılar.

CHP adına yapılan açıklamada, partinin komisyonda yer almaya devam edeceği ancak ziyarete katılmayacağı belirtildi. Konuya ilişkin olarak açıklamada bulunan Emir,

"Birileri bırakın Kürt sorununu, Kürtlerin varlığını bile inkar ederken; biz bu sorunun var olduğunu cesaretle dile getiren ve çözüm önerileri üreten partiyiz. Dün olduğu gibi bugün de barış ve çözüm için atılacak samimi adımların sonuna kadar destekçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin çıkışı gündemi belirlemişti

İmralı ziyareti gündemi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" çıkışıyla gündeme gelmişti.

DEM Parti de ziyaretin gerçekleşmesinden yana olduğunu açıklamıştı.