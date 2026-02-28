Son dakika... THY, AJet ve Pegasus 10 ülkeye uçuşları durdurdu: Seferler iptal!

Orta Doğu'da İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırı sonrası Körfez ülkeleri tek tek hava sahalarını kapatıp uçuşları durdururken THY'den de ilk açıklama geldi.

10 ülkeye uçuşlar durduruldu

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerin 2 Mart 2026'ya kadar, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a yönelik seferlerin ise bugün için iptal edildiğini bildirdi.

Üstün, hava sahasındaki gelişmelerin takip edildiğini ve ilave sefer iptalleri olabileceğini belirtti.

Ortadoğu’da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir.



Hava… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) February 28, 2026

Ajet'ten ilk açıklama

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle, 28 Şubat-2 Mart'taki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerimiz ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferimizi iptal etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Pegusus'tan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Orta Doğu’daki hava sahalarına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle; İran, Irak, Ürdün ve Lübnan’a yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026 (dahil) tarihine kadar iptal edilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Bahreyn ve Riyad’a yönelik 28 Şubat 2026 tarihli seferlerimiz iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık olarak takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir."

Lufthansa ile Air France da iptal etti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa ile Fransız hava yolu şirketi Air France, ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve İran'ın da buna karşılık vermesinin ardından Orta Doğu'daki birçok kente olan uçuşlarını askıya aldı.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle Lufthansa Grubu'na bağlı hava yolu şirketlerinin Tel Aviv, Beyrut, Amman, Erbil ve Tahran uçuşlarını 7 Mart'a kadar, Dubai ve Abu Dabi'ye gidiş-dönüş uçuşlarını ise 1 Mart'a kadar askıya aldığı belirtildi.

Air France, bugünkü Tel Aviv ve Beyrut uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. Gelecek günlere ait uçuş programını daha sonra açıklayacağını ancak bugün için bazı iptallerin yaşandığını bildirdi.