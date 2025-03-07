Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma

Dünyanın farklı noktalarında binlerce mutfağı deneyimleyen ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor bikaç ay önce İBB'nin Kent Lokantası'nı ziyaret etmiş ve hem fiyatlara hem de yemeğin lezzetine inanamamıştı.

O anları kendi YouTube kanalında "40 Liraya Dört Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?" başlığıyla yayınlayan Milor'a Ticaret Bakanlığı tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi.

Bakanlıktan Milor'e 'örtülü reklam' soruşturması

Ticaret Bakanlığı'nın "örtülü reklam" yaptığı iddiasıyla Milor'dan "yazılı görüş" istediği kaydedildi.

Bakanlık Milor'dan 10 gün içerisinde söz konusu tanıtım için varsa "Kent Lokantaları" ile yapılan reklam anlaşmasının bir örneğini, Milor'un bağlı bulunduğu Vergi Dairesi’ne ait bilgileri, resmi tebligat adresini ve Milor'un gelir durumunu gösterir belgeyi istedi.

Bakanlık, yazısındada, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 9/4 maddesinin, “Reklam verenler, bu Yönetmelikte belirlenen ilkelerin uygulanmasını denetlemekle yetkili ve görevli olanlara reklamlarda yer alan iddiaları kanıtlar nitelikteki belgeleri sunmakla yükümlüdür" hükmünü hatırlattı.

'Hiçbir kurumdan ödeme almadım'

Öte yandan Milor daha önce yaptığı açıklamada Kent Lokantası'na tamamen kendi inisiyatifiyle gittiğini ve herhangi bir kuruluştan ödeme almadığını şu sözlerle açıklamıştı:

"Hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmek istedim. Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağım."

Ekrem İmamoğlu'ndan soruşturmaya tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Milor'a açılan soruşturmaya tepki gösterek şu ifadeleri kullandı:

"Kent Lokantasına giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak."