Son dakika: Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı, anlaşmanın şartları ve aşamaları neler?

Gazze’de ateşkesin ilan edilmesi için Katar’ın başkenti Doha’da devam eden görüşmeler başarı ile sonuçlandı. İsrail’in saldırılarının başlamasından 15 ay sonra Hamas ve İsrail, Gazze’de ateşkes konusunda anlaştı. BBC, Reuters gibi uluslararası basın ajansları İsrail ile Hamas arasında ateşkese varıldığını manşetlerinden duyurdu.

Trump: Gazze'de ateşkes sağlandı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump da Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Esirler kısa sürede serbest kalacak

Donald Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın şartları ve aşamaları neler?

Basına sızdırılan taslak metinlere göre ateşkes üç aşamada ilerleyecek.

Anlaşma çerçevesinde rehine ve tutuklu takası yapılacak.

Hamas, 7 Ekim’de İsrail’den en az 251 kişiyi rehin aldı. Hamas’ın elinde şu anda 94 rehine olduğu düşünülüyor. İsrail 94 rehinenin sadece 60’ının hayatta olduğunu söylüyor.

İsrail’in de rehineler karşılığında cezaevlerinde tutuklu bulunan yaklaşık 1000 Filistinli tutsağı serbest bırakması bekleniyor.

Ateşkes nasıl işleyecek?

Birinci aşama

Ateşkesin ilk aşamasında Hamas 33 rehineyi serbest bırakacak. Rehinelerin üçü hemen serbest bırakılacak, geri kalanlar altı hafta boyunca peyderpey gönderilecek.

Bu aşamada İsrail askerlerinin Gazze’deki yerleşim yerlerinden çekilmeye başlaması bekleniyor.

Bunun karşılığında İsrail güneyde kamplarda bulunan Filistinlilerin kuzeye gidişine izin verecek ancak bu sahil yolundan, araçsız şekilde yapılacak. Otomobiller, hayvanların çektiği araçlar ve kamyonların transferi Selahaddin otoyolundan yapılacak. Otoyolda Katar ve Mısırlı güvenlik yetkililerinin işlettiği bir kontrol noktası kurulacak ve araçlar cihazlarla aranacak.

İkinci aşama

İkinci aşamada geri kalan rehineler serbest bırakılacak.

Bu aşamada İsrail, Gazze’nin güneyinde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzeye dönmesine izin verecek.

Savaş nedeniyle 2,3 milyon nüfusluk Gazze’deki Filistinlilerin neredeyse tamamı çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Üçüncü aşama

Üçüncü ve son aşama ise Gazze’nin yeniden inşası ile alakalı. Bu aşamanın yıllar sürmesi bekleniyor.

İsrailli bir yetkili, ateşkes süresinde İsrailli askerlerin Gazze içinde bir tampon bölge oluşturacağını ve bu bölgede kalacağını söyledi.

Filistinli yetkililer, ikinci ve üçüncü aşamalara ilişkin detaylı müzakerelerin ateşkesin 16. gününde başlayacağını söyledi.