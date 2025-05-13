Son dakika: Trump İstanbul'a gelecek mi? ABD'den yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya arasında 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da yapılması beklenenen görüşmeye ilişkin, "Erdoğan çok iyi ev sahibi olacak. Ben de İstanbul'a gidebilirim" demişti.

Trump, 3 günlük Orta Doğu turuna Suudi Arabistan’la başlarken Washington'dan da olası Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama geldi.

Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff katılacak

Reuters, perşembe günü İstanbul'da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakersine ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff ve Ukrayna temsilcisi Keith Kellogg'un katılacağını bildirdi.

Ukrayna lideri Zelenskiy ise İstanbul'da Rus delegasyonuyla değil, Rusya lideri Putin'le görüşeceğini duyurmuştu. Zelenskiy, Trump'ın görüşmelere katılma isteğini memnuniyetle karşılamıştı.