Son dakika: Trump’tan İran mesajı: Teröre desteğini kesmeli ve nükleer silah hedefinden vazgeçmeli

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Riyad'daki görüşmesi gerçekleşti.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çevrim içi iştirak etti. Erdoğan, toplantıda ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

ABD Başkanı Trump görüşmenin ardından "Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz. Bu onlara yeni bir başlangıç için fırsat verecek. Bu yaptırımlar çok güçlü ve yıkıcıydı. (Bin Selman) Muhammed ile konuştum ve Türkiye'deki arkadaşımla (Erdoğan) da konuştum, şu anda onunla da telefonda görüştük ama bunun onlara bir şans vereceğini çok güçlü bir şekilde hissettik, bu onur bana ait oldu. ifadelerini kullandı.

"İran terörü desteklemeyi bırakmalı"

Trump ayrıca "İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum. Ancak bunun gerçekleşmesi için (İran) terörü desteklemeyi bırakmalı, kanlı vekalet savaşlarını durdurmalı ve nükleer silah arayışını kalıcı ve doğrulanabilir bir şekilde sonlanmalı" açıklamasında bulundu.

Lübnan’a yakın arkadaşı Michel Issa'yı ABD'nin Beyrut Büyükelçisi olarak atadığına değinen Trump, bunun Lübnan için "komşularıyla barış içinde ve müreffeh bir ülke kurmak için tarihi bir fırsat olduğunu” dile getirdi.