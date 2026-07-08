Son dakika... Trump'tan kritik zirve sonrası önemli açıklamalar

Beştepe'de düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından ABD Başkanı Donald Trump kameraların karşısına geçti.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Türkiye'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Kendisi büyük bir insan, büyük bir lider. Uzun süredir dostum. Oldukça güçlü bir kişilik. Çok başarılı ve ülkesini oldukça iyi yönetiyor.

Her şey çok güzeldi

Uçaktan indiğimiz andan itibaren havalimanını gördük. Gerçekten çok güzeldi. Bizim zirvemiz için yeni bir terminal inşa ettiler. Her şey çok güzeldi. Bu yüzden Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de harika bir iş çıkardı.

İran saldırısı

İran'ın savaşma kabiliyeti büyük ölçüde zayıfladı. Ellerinde çok az sayıda füze ve füze rampası kaldı. Biz dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz.

Geçtiğimiz yıl Hollanda'daki zirve de başarılıydı. Savunma harcaması hedefini yüzde 2'den yüzde 5'e çıkardık. Şimdi herkes bunun için bize teşekkür ediyor. Kabul etmeyenlerin de zamanla bunu kabul edeceğine inanıyorum.

ABD, NATO'ya en büyük katkıyı sağlayan ülke

Liderler artık şunu çok iyi anlıyor: ABD, NATO'ya açık ara en büyük katkıyı sağlayan ülke. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. NATO, iki yıl önce bize gülüyordu; bugün ise bize saygı duyuyor. Bu yıl savunmaya 1 trilyon dolarla rekor düzeyde yatırım yaptık. Önümüzdeki dönemde de bu yatırımlar artarak devam edecek.

Benim çıkardığım işi de seviyorlar

Odadaki saygı ve sevgiyi göremediniz ama beni seviyorlar, benim çıkardığım işi de seviyorlar. O odada çok büyük birlik vardı.

Ülkeler savunma harcamalarını 150 milyar dolar artırdı. Bu parayı da daha çok ABD tarafıdna üretilen ekipmanları alarak harcıyorlar. Keşke daha çok ve daha hızlı yapabilsek. Savunma şirketleri büyük fabrikalara sahipler ve 24 saat çalışıyorlar.

Dünyanın en sofistike dronelarını üretiyoruz. Bu konuda lideriz. Herkes tarife ödememek için ABD'de de üretime geçiyor. Toyota da en büyük fabrikayı kuruyor. Çelik sektörü ölüydü, şimdi benim girişimlerimle yeniden canlandı. Çelik işi zirvede. Alümniyum yapmamıza bile gerek yok artık.

ABD daha önce görmediği bir saygı görüyor

Geçtiğimiz iki gün içerisinde çok güzel görüşmeler gerçekleştirdik. Erdoğan, Zelenski, Şara... Suriye karma karşışıktı. Harika bir iş çıkartıyor. Konuşmamızda ABD'nin geri döndüğü anlaşılıyor. Daha önce görmediği bir saygı görüyor ABD. Basının bunu görememesi çok üzücü diye söyledim. O odadaki birliktelik harikaydı. Çok başarılı bir zirveydi. Yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Genel Sekreter Mark Rutte'ye çok teşekkür ederim.

Ben de ortadan kaldırılabilirim

İran liderlerini ortadan kaldırdık. Ben de ortadan kaldırılabilirim ama dünya için doğru olanı yaptım. İşler çok iyi gidiyor, ordumuz harika bir performans sergiliyor.

Venezuela'da da önemli bir başarı elde ettik. Dünyanın en kötü insanlarından biri olduğunu düşündüğümüz Maduro'yu yakaladık. Şimdi hapiste yargılanmayı bekliyor.

Ayrıntılar geliyor...