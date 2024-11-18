Son dakika: TSK ve MSB'den 'teğmenler' açıklaması

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemine ilişkin, teğmenlere soruşturma başlatılmıştı.

''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diyen teğmenlere açılan soruşturma büyük tepki çekerken Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'TSK'nın Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz, disiplinsizliğin hiçbir aması olmaz. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler' denildi.

Yüksek Disiplin Kurulu'na 10’un altında isim gönderildiği, bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekilinin de disipline sevk edilenler arasında olduğu belirtildi.

TSK'nın sonuç raporu

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, 15 Kasım’da Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya “Üç gün içinde savunma yapmaları” için tebligat yapıldı. Üç gün içinde savunmasını yapamayacak olan teğmenlere iki gün ek süre tanınacağı kaydedildi. Teğmenlerin belirtilen sürede savunma yapmamaları halinde, savunma haklarından vazgeçmiş sayılacakları belirtildi. Bu sürecin sonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, teğmenler hakkında nihai kararını verecek.

TSK'nın 'Disiplin Soruşturması Sonuç Raporu'nda ise şu ifadeler yer aldı:

''Mevzuattan kaldırılan andın tören alanında okunması için sıralı amirlere talepte bulunulması, sıralı amirlerinizce her seferinde kendinize olumsuz cevap verilmesine rağmen, törenden bir gün önceki gece, 30 Ağustos 2024 günü tören alanında andın okunması için planlama yaptığınız ve tören günü sahanın ortasında toplanan grubu idare ettiğiniz ve devre birincisi tarafından mevzuattan kaldırılan andın okunması için ortam hazırladığınız ayrıca okunan anda iştirak ettiğiniz tespit edilmiştir.

Askeri mahalde (tören alanında) program dışı ve izinsiz olarak icra edilen eyleminizin askeri hizmete olan olumsuz etkisi, disiplinsizliğin işlendiği yer ve sonuçlarının TSK’ya olumsuz etkileri ve askeri disiplinin ağır bir biçimde zedelenmesi gerekçesiyle kanun ve yönetmeliklerimizde belirtilen 'Hizmete engel davranışlarda bulunmak' disiplinsizliğini oluşturabileceği değerlendirilen eylemleriniz hakkında 'Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası' verilmesi maksadıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edileceğinizden konuya ilişkin savunmanızı yapınız."