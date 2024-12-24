Son dakika: TSK'dan ihracı istenen teğmenler için karar günü 16 Ocak
Son dakika... Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yeminleri ve 'Atatürk'ün askerleriyiz' sloganları nedeniyle TSK'dan ihraçları istenen teğmenlere ilişkin 'Disiplin Soruşturması'nda karar 16 Ocak'ta açıklanacak.
Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemine ilişkin haklarında disiplin soruşturması açılan teğmenlerle ilgili karar 16 Ocak'ta belli olacak.
Milli Savunma Bakanlığı, Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen teğmenler hakkında açıklama yaptı.
Bakanlık, Kurul'un karar için 16 Ocak saat 14.00'te toplanacağını bildirdi.
Ne olmuştu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atan Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.