Son Dakika: TÜİK açıkladı: Türkiye'nin nüfusu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına dair Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla kıyasla 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. Nüfusun yüzde 50,1’ini oluşturan erkeklerin sayısı 42 milyon 704 bin 112 olurken, kadın nüfus yüzde 49,9 oranıyla 42 milyon 575 bin 441 kişi olarak kaydedildi.

Yabancı nüfus ve nüfus artış hızı

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 oldu. Bu nüfusun yüzde 48,3’ünü erkekler, yüzde 51,7’sini ise kadınlar oluşturdu. 2023 yılında binde 1,1 olan yıllık nüfus artış hızı, 2024 yılında binde 3,4’e yükseldi.

Kentleşme ve yerleşim alanları

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı 2023 yılında yüzde 93 iken, 2024 yılında yüzde 93,4’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7’den yüzde 6,6’ya geriledi. Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) verilerine göre, Türkiye nüfusunun yüzde 67,2’si yoğun kentlerde, yüzde 15,5’i orta yoğun kentlerde, yüzde 17,2’si ise kırsal alanlarda yaşıyor.

İllere göre nüfus dağılımı

2024 yılında Türkiye'de 40 ilin nüfusu azalırken, İstanbul’un nüfusu bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602’ye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ünün yaşadığı İstanbul’u, 5 milyon 864 bin 49 kişi ile Ankara, 4 milyon 493 bin 242 kişi ile İzmir, 3 milyon 238 bin 618 kişi ile Bursa ve 2 milyon 722 bin 103 kişi ile Antalya takip etti.

En az nüfusa sahip iller

Bayburt, 83 bin 676 kişi ile Türkiye’nin en az nüfusa sahip ili oldu. Bayburt’u 86 bin 612 kişi ile Tunceli, 91 bin 354 kişi ile Ardahan, 142 bin 617 kişi ile Gümüşhane ve 156 bin 739 kişi ile Kilis izledi.

Ortalama yaş yükseldi

Türkiye’nin ortanca yaşı 2023 yılında 34 iken, 2024 yılında 34,4’e yükseldi. Erkeklerde ortanca yaş 33,2’den 33,7’ye, kadınlarda ise 34,7’den 35,2’ye çıktı. Sinop, 43,4 ile en yüksek ortanca yaşa sahip il olurken, 21,4 ile Şanlıurfa en genç nüfusa sahip il olarak kaydedildi.

Çalışma çağındaki nüfus ve yaş bağımlılık oranı

15-64 yaş grubundaki çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 68,4’e yükselirken, 0-14 yaş grubundaki çocuk nüfusun oranı yüzde 20,9’a geriledi. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı ise yüzde 10,6’ya çıktı. Toplam yaş bağımlılık oranı yüzde 46,1 olarak ölçüldü.

Nüfus yoğunluğu

Türkiye genelinde kilometrekareye düşen kişi sayısı 111 oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 934 kişi ile en yoğun nüfusa sahip il olurken, Tunceli 11 kişi ile en düşük nüfus yoğunluğuna sahip il olarak kaydedildi. Konya ise geniş yüzölçümüne rağmen kilometrekare başına 59 kişi ile ortalamanın altında bir yoğunluğa sahip.