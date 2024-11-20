Son Dakika: Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül'e hapis cezası
Son dakika haberi... Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılandıkları davada 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılandıkları davada mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edildi.
Tunceli Belediye Başkanı hakkındaki dava
DEM Partili Cevdet Konak’ın, "örgüt üyeliği" suçlamasıyla açılan davasının karar duruşması Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Duruşmaya avukatlar ve çeşitli siyasi parti temsilcileri katıldı. Avukatların beraat talebine rağmen mahkeme heyeti, Konak’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Mustafa Sarıgül aynı cezayı aldı
Aynı dosya kapsamında yargılanan CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de aynı suçlamayla 6 yıl 3 ay hapis ceza aldı.